Domenica 30 Aprile 2023, 05:45

Continuano i contatti del presidente Marco Romano mentre i giocatori della Viterbese si allenano a spron battuto sperando che, dopo la discussione del ricorso in programma il prossimo 10 maggio, il Collegio di Garanzia del Coni restituisca i due punti in classifica che permetterebbero alla squadra di disputare i playout per centrare la salvezza.

La settimana scorsa Romano avrebbe avuto dei contatti con alcuni dirigenti che negli anni scorsi hanno fatto parte di società militanti nei campionati di Promozione ed Eccellenza laziali e di Serie D.

È chiaro che una Viterbese che dovesse malauguratamente retrocedere, potrebbe suscitare l’interesse di diversi addetti ai lavori soprattutto nel Lazio. Tutto dipenderà da quello che accadrà nelle prossime settimane, dove si deciderà la sorte della Viterbese. Intanto la squadra continua ad allenarsi per poter arrivare nella migliore condizione possibile all’eventuale appuntamento dei play-out contro il Monterosi oppure contro la Turris. I ragazzi di Giovanni Lopez si sono allenati anche ieri e torneranno a lavorare a partire da martedì prossimo. Questa lunga sosta potrebbe essere un buon alleato per la Viterbese sia per ricaricare le pile, sia per recuperare alcuni elementi attualmente non al meglio della propria condizione fisica come Polidori, Nesta, Andreis e Mungo.

Continua invece la stagione regolare della Primavera che ieri, nella partita casalinga a Ronciglione contro la Virtus Entella, ha rimediato una clamorosa sconfitta. I giovani gialloblù sono stati superati per 7-1 dai liguri subendo la seconda sconfitta consecutiva dopo quella del turno precedente contro la Lazio. Dopo che la vittoria casalinga contro il Pisa di due settimane fa aveva fatto pensare ad una squadra che avesse tutte le carte in regola per fare bene in quest’ultimo scorcio di campionato. I liguri sono andati subito in vantaggio dopo pochi minuti ed avevano già chiuso la prima frazione di gioco sul punteggio di 4-1, con la Viterbese che è riuscita ad accorciare le distanze solo grazie ad un calcio di rigore trasformato dal solito Capparella.