Sabato 10 Settembre 2022, 05:35

La Viterbese predica calma in vista della partita di domani contro la Fidelis Andria, mentre la novità potrebbe essere l'inserimento dal primo minuto dell'attaccante Alessandro Marotta. Allo stesso tempo la società fa sapere che la campagna abbonamenti andrà avanti per qualche altra settimana, probabilmente fino alla fine del mese.

Al momento sono state sottoscritte 225 tessere. "Contro la Fidelis Andria speriamo di fare risultato - commenta il direttore sportivo Francesco Pistolesi - la partita la stiamo preparando allo stesso modo di tutte le altre, ma dobbiamo stare attenti a non cadere nell'ansia del risultato. Dobbiamo andare avanti tranquilli e sereni proprio come abbiamo fatto fino adesso". Francesco Pistolesi parla poi anche della campagna abbonamenti. "Andremo avanti ancora per qualche altra settimana - commenta ancora - perché vogliamo dare l'opportunità di abbonarsi a tutti gli sportivi di Viterbo e provincia".

Per quello che riguarda la partita di domani, che inizierà alle 17,30, i biglietti sono già disponibili presso i punti vendita attivi di Vivaticket a Viterbo e provincia, mentre il botteghino dello stadio Enrico Rocchi aprirà domani alle 15. Oltre a Semenzato sulla fascia, in vista della gara contro i pugliesi, il tecnico Giacomo Filippi potrebbe pensare di impiegare Alessandro Marotta fin dal primo minuto, vista la poca pericolosità dell'attacco nella partita di domenica scorsa giocata contro il Giugliano sul neutro di Avellino. Potrebbe essere questa un'altra novità in vista della gara di domani, dopo l'accentramento accanto a Megelaitis del giovane centrocampista Simone Andreis a causa dell'assenza di Mbaye, squalificato per una giornata dal Giudice sportivo dopo il cartellino rosso arrivato nei minuti di recupero del primo tempo della partita di domenica scorsa.

Oggi è una giornata storica anche per il settore giovanile gialloblù, visto che la Primavera 2 esordisce in campionato ospitando a Ronciglione il Pescara con inizio alle 15. Per i ragazzi allenati da Emanuele Pesoli, che arrivano a questo importante appuntamento dopo aver vinto il proprio campionato la scorsa stagione, c'è subito un avversario molto ostico, visto che gli abruzzesi la scorsa stagione sono retrocessi dalla Primavera 1 e quindi figurano tra le squadre favorite per la vittoria finale.

Nel prossimo turno i giovani gialloblù andranno invece a far visita al Perugia. In questo primo scorcio di stagione, la Primavera 2 ha già fatto bene superando il primo turno preliminare della Coppa Italia andando a vincere in trasferta per 3-1 sul terreno di gioco della Ternana. Nel secondo turno, sempre in gara secca, è stata sconfitta invece a Crotone con il punteggio di 1-0 ed è stata quindi eliminata dalla competizione.