Venerdì 1 Luglio 2022, 06:55

Sfuma Gorgone avanza Giacomo Filippi. Il tecnico della Primavera 2 del Frosinone, era stato sentito subito dopo la risoluzione del contratto di Alessandro Dal Canto la settimana scorsa, resterà ad allenare la Primavera della società ciociara con cui ha ottenuto nella stagione appena conclusa la vittoria campionato.

I dirigenti gialloblù hanno incontrato ieri Giacomo Filippi, ex allenatore del Palermo. Le due parti dovrebbero rivedersi oggi, ma ci sono buone probabilità sia proprio il 46enne di Partinico il nuovo tecnico gialloblu. Giacomo Filippi è stato per tanto tempo il vice allenatore di Roberto Boscaglia, al Novara al Brescia e alla Virtus Entella. Due stagioni fa lo ha seguito al Palermo, sostituendolo poi alla guida dei siciliani Il 27 febbraio 2021.

In questa stagione ha guidato i siciliani fino al 24 dicembre dello scorso anno prima di essere sostituito da Silvio Baldini lasciando comunque la squadra al quinto posto. Già la prossima settimana la Viterbese potrebbe iniziare ad alleggerirsi di alcuni contratti. In uscita c'è il difensore Oliver Urso, che a partire dal prossimo campionato non sarà più under.

Nelle scorse settimane c'era stato per lui un interessamento da parte delle Cittadella, ma l'esterno di fascia sinistra potrebbe finire al Novara appena promosso in serie C. Nella lista dei partenti c'è anche il centrocampista lituano Linas Megelaitis, che ha mercato in Serie C. Nonostante la buona stagione disputata, soprattutto nell'ultima parte di campionato, la Viterbese non dovrebbe rinnovare con il difensore Riccardo Martinelli, che la scorsa estate aveva firmato un contratto annuale.