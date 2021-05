Visite e test, Croce rossa in piazza a Civita Castellana

In occasione della giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa, il Comitato di Civita Castellana ha organizzato una serie di attività che si svolte presso il Centro Commerciale Marcantoni. Lo scopo è stato quello di presentare alla popolazione i diversi ambiti di intervento della Croce Rossa. Nell'auspicio di coinvolgere ed incentivare tutte le persone interessate ad entrare nell'organizzazione, sono state pensate delle iniziative che si sono svolte nel pieno rispetto delle norme anti Covid. In particolare è stato possibile effettuare controlli gratuiti di glicemia, pressione arteriosa, calcolo dell'Indice di Massa Corporea (BMI), test dell'udito ed effettuare prove di manovre salvavita pediatriche. Inoltre ha detto il presidente locale Di Giovenale- c'è stata l'opportunità di conoscere il modo in cui Cri approccia alla disabilità attraverso una campagna di sensibilizzazione al rispetto dei posti ad essa riservati e avere dimostrazione di come CRI interviene in ambienti impervi con mezzi e tecniche speciali. Sono state inoltre presentate delle dimostrazioni di come ci si prepara dinanzi ad un'emergenza e saranno promulgati i sette princìpi fondamentali che ispirano le nostre attività. Particolare attenzione verrà data alle tematiche giovanili per le quali saranno allestiti dei punti informativi circa l'educazione alla prevenzione del contagio di malattie sessualmente trasmissibili e circa la sicurezza stradale. C'è stata l'opportunità infine di poter contribuire ciascuno nella propria sfera a questa buona opera attraverso un qrcode che si trovava in ogni stand.



