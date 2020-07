Virus, un positivo ricoverato a Orbetello: salgono a tre i nuovi casi Covid a Montalto

Ultimo aggiornamento: 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salgono a. Questa mattina la Asl di Viterbo ha comunicato l’esito di un referto di un paziente attualmente ricoverato. Luomo si trova presso una struttura ospedaliera in Toscana e dovrebbe essere dimesso a breve. Presenta un link epidemiologico con i due casi accertati ieri nella cittadina castrense.Il team operativo della Asl ha provveduto ad attivare tutte le misure necessarie al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti con la collaborazione dell’amministrazione comunale. Alcuni familiari dell’ultimo paziente risultato positivo sono stati messi in quarantena in attesa dell’esito dei tamponi effettuati ieri, dal team coronavirus presso la struttura sanitaria di Villa Ilvana a Montalto.In totale oggi i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 470 di cui 26 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Resta a 441 il numero delle persone negativizzate, 26 sono le persone decedute,Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 15.593 tamponi, 80 nelle ultime 24 ore.A oggi 83 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4.038 hanno invece concluso il periodo di isolamento.