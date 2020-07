© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo giorni di calma piatta, il Covid-19 torna a colpire. Quasi un monito per ricordare a tutti che l’emergenza non è ancora finita. Due i nuovi casi scoperti dalla Asl. Si tratta di Massimo Minnetti e Ornella Bufanio, coniugi residenti a Montalto di Castro e la cui identità è stata svelata dal vicesindaco Luca Benni. “A loro e alla famiglia – commenta - va la nostra vicinanza e il ringraziamento per la disponibilità al senso civico. L'amministrazione comunale e la Asl hanno attivato tutte le procedure previste da protocollo al fine di contenere la diffusione del virus”.La prima ad essere trovata positiva al coronavirus è stata la donna. Bufanio era in attesa di un ricovero programmato all’ospedale di Tarquinia. Grazie alla cosiddetta “sorveglianza preventiva”, è stata prima sottoposta al tampone. Visto il risultato, stesso test anche al marito. Mentre lei, affetta da patologie pregresse, è stata trasportata nel reparto Covid del Gemelli di Roma, il marito sta trascorrendo la convalescenza in casa. Il Toc, team operativo coronavirus, è al lavoro per ricostruire la catena dei contatti più stretti della coppia al fine di sottoporli al tampone. Ancora non chiarita l’origine del contagio per i due pazienti di Montalto.Con le new entry di ieri, sale a tre il totale dei cittadini attualmente contagiati nel Viterbese. Il terzo è l’uomo originario del Bangladesh, collegato al focolaio scoperto a Roma tra i suoi connazionali, e che vive a Orte. Sale quindi a 469 il numero di quanti sono stati contagiati nella Tuscia dall’inizio della pandemia.