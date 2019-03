Vetralla, arrivano cinque colonnine per la mobilità sostenibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Vetralla considera obiettivo prioritario il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente. La mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte.L’Amministrazione comunale ha sempre dedicato particolare attenzione alla tutela dell’ambiente sia con l’adesione ad eventi occasionali,che con azioni mirate al contenimento dei consumi energetici degli edifici e degli impianti comunali. A tal proposito propone l’installazione di cinque colonnine punti di ricarica per autovetture elettriche attraverso la concessione in uso di spazi adeguati ad ospitare gli apparati, ai soggetti che ne avanzeranno richiesta anche di installazione parziale, previa procedura ad evidenza pubblica.Sono state individuate in via preliminare le seguenti aree : Frazione La Botte Piazza Mons. G. Rossi Frazione Cura Piazza Santa Maria del Soccorso Frazione Cura Piazza Bellucci Vetralla centro Piazza Angeletti Vetralla centro Piazza San Marco. Le suddette zone sono ritenute idonee in quanto nelle immediate vicinanza del centro storico e dei centri abitati,in zone di potenziale maggiore afflusso di utenti destinate a parcheggi.