Cresce il numero delle colonnine per le auto elettriche in Italia: nel primo trimestre del 2024 aumentano del 31,5% rispetto al 2023. In particolare, dal monitoraggio che fa l'associazione Motus-E che si occupa di mobilità elettrica emerge che i punti di ricarica nella Penisola hanno raggiunto al 31 marzo quota 54.164. Roma è al primo posto quanto a punti di ricarica comunali (4.006 punti, +893 nei 12 mesi), seguita da Milano (3.246 punti, +937 nei 12 mesi), Napoli (2.679 punti, +1.201 nei 12 mesi che dimostra la maggiore crescita quanto a città).

Ma se la capitale ha questo record, altrettanto non vale per il Lazio. Nella top 5 delle Regioni con più punti di ricarica è infatti prima la Lombardia (10.158 punti di ricarica, +3.497 negli ultimi 12 mesi), davanti a Piemonte (5.841 punti, +1.626 nei 12 mesi), Veneto (5.167 punti, +998 nei 12 mesi), Lazio (5.141 punti, +1.109 nei 12 mesi) ed Emilia-Romagna (4.516, +784 unità negli ultimi 12 mesi). E' un po' il segno di come Roma resti ancora trainante rispetto al resto delle province del Lazio, mentre invece nelle altre Regioni sono tutte le città a spingere nella conversione dell'elettrico.

Come si fa a prenotare una colonnina di ricarica auto?

Alcuni operatori permettono di prenotare le ricariche anche attraverso una app. Questo permette agli automobilisti di avere un posto.

Con quale sistema si paga in una colonnina di ricarica elettrica?

I sistemi sono diversi e permettono di usare bonifico, PayPal o carta di credito. Ci sono anche carte che permettono l'accesso alle stazioni di ricarica, come App di ricarica dedicate.

Come posso trovare le colonnine?

Oggi anche Google Maps permette di individuare le vicine stazioni di ricarica. Si possono usare come chiavi di ricerca "colonnine elettriche" o "stazione di ricarica Ev"

Quali connettori di ricarica esistono?

Per la ricarica con corrente alternata esistono quattro tipi: 1, 2, 3A e 3C. Cambiano i connettori, che vengono usati anche per i diversi modelli di veicoli (per esempio, il 3A è utilizzato per scooter e quadricicli). Per la ricarica con corrente alternata, invece, ci sono due standard: il Chademo e il Ccs Combo 2. Quest'ultimo permette sia la ricarica rapida in corrente continua sia la ricarica lenta in corrente alternata.