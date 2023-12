Il presepe realizzato da Giuseppe Troncarelli fa rivivere la Vasanello di una volta

Il Presepe, per Giuseppe Troncarelli da Vallerano, di professione insegnante, rappresenta una delle sue più importanti passioni: un’espressione dell’animo, dettata dalla fede, dal cuore e dalle emozioni che provava già da fanciullo ogni qualvolta gli si presentava l’occasione di ammirare un presepe. Giuseppe ha sempre posto le sue passioni e la sua arte per riempiere di meraviglia adulti, ma principalmente i bambini, sostenendo che il presepe è un segno di povertà e di stupore, che ci fa entrare nel mistero del Natale, è anche un invito a vivere come Gesù, Maria e Giuseppe, in famiglia, nella fede, nell’amore.

Con la sua opera, l’artista Troncarelli ha voluto creare e immaginare un’ambientazione ottocentesca della piazza principale del suo paese, con i suoi colori, profumi e personaggi legati ai mestieri artigianali di una volta.

Il tutto sostenuto da una scenografia realistica e suggestiva, effetti, dissolvenze per le quattro fasi alba, giorno, tramonto e notte, suoni caratteristici, personaggi in movimento, stelle e tanto altro.

Giuseppe ci tiene a ringraziare per il prezioso aiuto, carico di passione e di responsabilità, gli amici Marcello Fornicoli, Mario Bellatreccia, Leopoldo Poleggi, Emilio Cavallari, l’amministrazione Comunale di Vasanello infine il nuovo parroco Don Oscar Blanco.