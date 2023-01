Uomo di 68 anni scomparso da Arlena di Castro, ricerche in corso

Sì è allontanato da casa e non ha fatto più rientro. Sono in corso le ricerche di un uomo di nazionalità macedone, ma che abita ad Arlena di Castro, che dalla mattina di mercoledì 25 gennaio non si hanno più notizie. L’uomo, le cui generalità al momento non sono state note, sarebbe stato notato ieri a Montalto di Castro. A denunciare la scomparsa alla Compagnia carabinieri di Tuscania, gli amici dell’uomo che non riuscendo più a contattarlo hanno dato l’allarme.