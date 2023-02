Lunedì 27 Febbraio 2023, 04:50

Università della Tuscia: dal 28 febbraio al 2 marzo il consueto Open Day annuale per presentare i corsi di laurea e le strutture alle future matricole e alle loro famiglie

«L'evento – sottolinea il rettore Stefano Ubertini - rappresenta un’opportunità importante per scoprire la nuova offerta formativa, visitare strutture e laboratori, conoscere docenti, studenti tutor, personale tecnico-amministrativo e per incontrare le associazioni studentesche. Sarà possibile anche raccogliere informazioni sulle numerose iniziative volte a sostenere le famiglie: sussidi, esoneri e borse di studio per studenti meritevoli o in condizioni di disagio. Inoltre, nelle giornate di mercoledì 1 e giovedì 2 marzo, c’è la possibilità di sostenere i test di ingresso gratuitamente e on line».

Qualche numero dell’anno accademico: 25 corsi di laurea triennale, 22 corsi di laurea magistrale e 2 corsi a ciclo unico, e all’orizzonte si scorgono le novità: il corso di laurea triennale (con “Roma Tre”) in "Scienze dell'educazione", quindi il corso in "Tecniche per la bioedilizia"; il corso di laurea triennale con la Sapienza di Roma in "Economia dell'innovazione" (a Rieti). «Ma – aggiunge Ubertini - sono stai implementati anche due nuovi corsi di laurea magistrale internazionali erogati interamente in lingua inglese: "Plant biotechnology for food and global health" e "Marine biodiversity and biotechnology", quest'ultimo presso il polo di Civitavecchia».

Il programma. Si comincia il 28 febbraio alle 9,30 presso la sede di Santa Maria in Gradi. Dopo i saluti del Rettore e delle istituzioni locali, visita agli gli stand nei chiostri per la presentazione dell'offerta formativa, i servizi per studenti e i percorsi che prevedono un periodo di studio all’estero. Nel Chiostro Medievale è previsto un aperitivo come evento di incontro tra le future matricole, il rettore e il personale docente. Inoltre, sarà possibile prenotare il pranzo alla mensa DiscoLazio in Piazza San Sisto.

Nel pomeriggio ancora visite e presentazioni dei corsi di laurea presso le varie sedi dell'ateneo nella città di Viterbo raggiungibili con il servizio di bus navetta dedicato. Il 1° marzo è dedicato al polo di Civitavecchia, mentre sarà possibile visitare l'Orto Botanico, l'azienda agraria, i Sistemi Bibliotecario e museale.