Una via tutta rosa: a Canino cinque imprese gestite da donne sulla stessa strada

Nella via intitolata a chi ha scoperto l'America cinque donne hanno dimostrato il suo stesso coraggio e intraprendenza. A Canino (Viterbo) in via Cristoforo Colombo è tutta rosa, caratterizzata da imprese al femminile.In questi giorni ha aperto una nuova azienda rosa, la quinta inaugurata sulla stessa strada negli ultimi anni. Un bel segnale, secondo la segretaria della Cna Viterbo-Civitavecchia, Luigia Melaragni, perché «dimostra che, nonostante il momento di certo non facile, essere donne e imprenditrici non è affatto utopia».L’ultima arrivata si chiama “La Cornice” di Ilenia Cruciani, laboratorio specializzato nella lavorazione di cornici in legno con un’ampia possibilità di creazioni per quadri, poster, foto o specchi. È la quinta impresa tutta al femminile avviata in via Colombo. In ordine cronologico: la strada l’aveva indicata nel 2011 Daniela Ranucci, consulente del lavoro. Poi “Il Filo di Gio’”, sartoria e ricamo di Giovanna Ceccarelli. A ruota, nel 2014, “La Locanda del Tartufiere” di Maria Clara Di Carli, infine la “Lavanderia self service” di Lidia Mancini Cilla, aperta lo scorso anno.«Vedere tante attività al femminile che nascono, crescono e danno linfa con orgoglio al mondo dell’artigianato - spiega Melaragni - e rappresenta uno stimolo per tutti. Il loro è un segnale di speranza che va incoraggiato: a tutte il nostro plauso e l’augurio di tagliare traguardi importanti».