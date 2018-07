Una camminata per salvare una vita: a Viterbo raccolta fondi per i bimbi malati di istiocitosi

Una camminata in città per sensibilizzare tutti sulla istiocitosi, malattia rara che colpisce i bambini. Per aiutare a guarire proprio uno di loro arriva la passeggiata di domani 6 luglio, lunga 4 chilometri e tutta nel centro storico. Alle ore 20 tutti in piazza della Repubblica per iscriversi: qui scatterà la prima camminata Airi (associazione ricerca istiocitosi), promossa da Bruno Buzzi, organizzatore di eventi sportivi con Avis, Beatrice onlus, Comitato Minimacchina del Pilastro e Viterbo Trekking.



L'iniziativa nasce per sensibilizzare la conoscenza di questa rara malattia, attraverso un'esperienza alla portata di tutti. L'Airi riunisce medici, ricercatori, genitori e volontari per favorire la conoscenza della malattia. «Airi - spiega la vice presidente nazionale Francesca Brodo - si occupa di raccogliere fondi e diffondere informazioni sull'istiocitosi, malattia rara che colpisce un bambino ogni 100mila nei primi anni d'età e che ha un'incidenza più bassa negli adulti. E' una malattia ematologica che richiede trattamenti chemioterapici anche di diversi anni».



Con la camminata di domani saranno raccolti fondi a sostegno della causa: l'iscrizione è a offerta libera, ai primi 200 iscritti andrà una t-shirt tecnica. L'inizio camminata è previsto per le 20,40 da via Marconi e si concluderà, dopo una foto ricordo davanti la basilica di Santa Rosa, sempre in via Marconi con piccolo rinfresco estivo.



Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:32



