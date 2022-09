Diabete e ipertensione? Ecco come e quando camminare per avere gli stessi benefici di un farmaco

Venerdì 23 Settembre 2022, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 07:48

«La camminata è un'attività semplice ma soddisfacente. Consigliata per individui sani ma anche per quanti soffrono di diabete e ipertensione». A spiegare i benefici dell'attività fisica per coloro che sono affetti da patologie croniche è il Dottor Marco Scorcu, Vice Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana. Ma quando e quanto è bene camminare? «Anche tutti i giorni - chiarisce Scorcu - almeno 30 minuti al giorno, 5 volte a settimana, in qualsiasi ora della giornata».

