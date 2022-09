“Camminata della salute tra i boschi” a Pescorocchiano, una giornata ricca di attività per la solidarietà

RIETI - L’Associazione Il Cicolano Insieme per Ricominciare ha organizzato per domenica 18 settembre a Pescorocchiano la “Camminata della Salute tra i Boschi”. Una giornata ricca di attività sport, arte, musica, canto e ballo dedicata alla raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo multisonda.

«I percorsi sono adatti a tutti, non occorre una preparazione particolare, solo il percorso che attraversa il paese di Leofreni ha dei tratti con un dislivello maggiore ma con un po' di buona volontà tutto si può fare! Solo un piccolo suggerimento....equipaggiatevi di scarpe idonee mi raccomando. Vi aspettiamo numerosi alle 9».

L’Associazione, costituita da volontari provenienti da tutto il territorio dei 7 comuni del Cicolano (Rieti), ha come mission: sensibilizzare, informare, prevenire e contrastare casi di malattie oncologiche.