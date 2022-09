Un successo lo spettacolo sulla vita di Santa Rosa, con tanti giovani attori

E' stato uno spettacolo intensissimo, pieno di pathos e di ritmo, quello che Gianluca Zappa e la sua compagnia hanno offerto ai viterbesi domenica 4 settembre presso la chiesa di san Giovanni in Zoccoli. "Audite et Venite" ha raccontato la vita di Santa Rosa, seguendo passo passo le notizie, le immagini, le vicende contenute nei documenti storici che parlano di lei, la duecentesca Vita I e la quattrocentesca Vita II.

Zappa ha narrato la storia utilizzando le fonti antiche, ma ci ha anche messo di fronte a delle scene molto forti ed efficaci, come quella dello scontro tra Rosa e suo padre, o tra Rosa e l’eretica di Vitorchiano, o quella in cui il podestà, su suggerimento del cataro Pietro il Maledetto decreta l’esilio per Rosa e la sua famiglia o quelle del chiacchiericcio delle popolane. E poi il momento della morte, reso con una sorta di corteo funebre, di traslazione del corpo e di spargimento di petali di rose.

In poco più di un’ora, un pubblico attentissimo e partecipe che affollava la chiesa è stato trascinato dentro una storia esaltante e drammatica. Le scene e la narrazione sono state poi arricchite dalle canzoni eseguite da Zappa e dai figli Francesco e il soprano Nicoletta. Grazie a questa interazione tra canto e scene recitate, i personaggi e i fatti del passato, incarnati dagli attori, hanno trovato riscontro nei testi delle canzoni e viceversa: i cantanti evocavano le figure recitanti alle loro spalle con la magia delle parole, quasi a completarsi gli uni gli altri. Bravissimi anche i giovani attori, gettati nella mischia da Zappa, tutti provenienti dal laboratorio teatrale del Liceo Buratti: Martina Carletti, Caterina Chiassarini, Federica Lupo, Alexander Luukkainen, Giovanni Pagliaccia e Tommaso Porta. E un plauso speciale alla giovanissima Benedetta Zappa, chiamata a sostenere l’impegnativa parte di Santa Rosa, un esame che ha superato alla grande, con un’interpretazione magistrale.

L'intento dell'autore adesso è quello di far diventare questo spettacolo un musical, con l'auspicio che diventi un appuntamento fisso del settembre viterbese.