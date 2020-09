Tuscania, pusher trovato con la cocaina in casa

Un altro arresto per droga dei carabinieri nella provincia di Viterbo. Questa volta a finire in manette un italiano di 30 anni, trovato in possesso di un modesto quantitativo di cocaina.



I carabinieri del nucleo investigativo di Tuscania hanno fermato l'uomo dopo diversi appostamenti e in una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto 54 grammi di cocaina più diversi materiale per il taglio della sostanza stupefacente. Dopo gli accertamenti di rito è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.