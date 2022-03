A spasso con dosi di cocaina in auto, due ragazzi nei guai

Avavano delle dosi di cocaina in auto, due ragazzi nei guai. I carabinieri della stazione di Sutri, durante un servizio di pattuglia nel centro cittadino, hanno notato un’autovettura guidata da un pregiudicato. L'uomo, che era in auto con un'altra persona, alla vista della pattuglia è apparso nervoso. Per questo hanno così deciso di fermarlo e sottoporrre entrambi a perquisizione. Al termine il passeggero, un giovane del luogo, è risultato avere addosso 5 grammi di cocaina divisi in 7 dosi, i due sono quindi stati condotti in caserma ed il detentore della droga è stato dichiarato in arresto.