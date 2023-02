Mercoledì 22 Febbraio 2023, 11:12

Un miglior livello di legalità, trasparenza e sicurezza nei cantieri; prevenzione dei tentativi di infiltrazioni mafiose; garanzia di monitoraggi costanti. Nasce con questo obiettivo il protocollo d'intesa siglato ieri tra prefettura di Latina, Ance, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, che arriva dopo la sottoscrizione di un contratto collettivo integrativo provinciale dell'edilizia, che prevede particolari novità di rilievo nel settore.

L'OSSERVATORIO

La prima riguarda l'istituzione di un Osservatorio dei cantieri, l'altra l'introduzione del badge di cantiere. Il protocollo firmato in provincia si pone così in un'ottica di continuità con l'intesa sottoscritta nel 2021 da Ance e ministero dell'Interno sui controlli antimafia, ma allarga il raggio d'azione contrastando il lavoro nero e offrendo strumenti ulteriori a garanzia della legalità e della trasparenza. Il punto di partenza è dato appunto dallo strumento, introdotto in via sperimentale in provincia, del badge di cantiere, che favorirà, negli obiettivi dell'Ance, la registrazione quotidiana della presenza dei lavoratori all'interno dei cantieri consentendo di monitorare il personale impiegato, la sua regolare assunzione, il tipo di contratto applicato, le qualifiche e la corrispondenza tra mansione e lavoro svolto. L'obiettivo chiaro è quello di facilitare ogni azione di contrasto al lavoro nero o irregolare e all'evasione contributiva, impedendo l'accesso a chi è senza contratto e non è assicurato. Il badge raccoglie al contempo un enorme flusso di informazioni, provenienti dall'Osservatorio istituito presso la Cassa edile, direttamente accessibili alle forze dell'ordine, che apre la strada a un monitoraggio più rapido, facile e dettagliato dei cantieri aperti, della posizione dei lavoratori, delle imprese in regola.

PALLUZZI (ANCE)

«Ci mettiamo a disposizione delle istituzioni per collaborare, per fare un'alleanza che ci porti a rispettare le regole ha spiegato il presidente dell'Ance Pierantonio Palluzzi Il nostro settore si impegna ad aprirsi rispetto al percorso che in questi anni il prefetto ci ha indicato. Dobbiamo imprimere un passo nuovo, ci crediamo molto e stiamo lavorando per arrivarci. L'obiettivo è che tutto il flusso di informazioni che viene gestito attraverso la Cassa edile venga condiviso».

«Qui è presente oggi il mondo edile e la squadra dello Stato ha dichiarato il prefetto Maurizio Falco Mondi diversi che sono insieme per collaborare. Si tratta di un'intesa che offre trasparenza e legalità sul territorio, consentendo di gestire un flusso di informazioni che ci permetteranno di effettuare i controlli». «Vogliamo combattere il lavoro nero che gira intorno a questo settore ha aggiunto Vaudo, direttore della Cassa edile Per questo è nato l'Osservatorio dei cantieri. Renderemo possibile l'accesso alle forze di polizia, ai sindacati e agli enti pubblici per poter monitorare tutti cantieri esistenti sul territorio».