​Spaccia cocaina vicino al fast food, condannato a un anno e cinque mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spaccia cocaina vicino al Mc Donald's di via Garbini, 36enne condannato a un anno, 5 mesi e 23 giorni di detenzione e 2.200 euro di multa.L’ultima condanna per E.G., viterbese e vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, è arrivata ieri mattina.Il 36enne, assistito dall’avvocato Remigio Sicilia, era stato sorpreso a cedere coca il 9 maggio scorso. E.G., è stato beccato proprio mentre cedeva un involucro con 5 dosi di cocaina, per un peso di 4 grammi, a un giovane viterbese, segnalato alla Prefettura. Subito fu bloccato e la droga sequestrata. Il 36enne di Viterbo arrestato e portato ai domiciliari.Il giorno successivo l’arrestato fu convalidato dal giudice Elisabetta Massina. Ieri la condanna con rito abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena. Secondo quanto raccolto dagli investigatori E. G. non aveva solo spacciato 5 grammi la sera del 9 maggio, ma lo aveva fatto anche nei giorni precedenti.A riprova dell’accusa la testimonianza del ragazzo segnalato alla prefettura. Il pm per questi due fatti aveva chiesto un anno di reclusione e 3mila euro di multa. E.G. continuerà la detenzione ai domiciliari.