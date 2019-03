Settimana dei musei, ingresso gratuito (con visita guidata) alla cinquecentesca Villa Lante di Bagnaia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Settimana dei Musei, anche l’ingresso alla monumentale Villa Lante di Bagnaia (Viterbo) questa domenica sarà gratuito.E' l'occasione che permetterà di visitare anche domani uno dei parchi rinascimentali più belli d’Italia in forma gratuita anche questo fine settimana. Con l’opportunità di visite guidate per conoscere gli splendori delle due palazzine Gambara e Montalto. Gli orario di domenica 10 marzo dlle visite: 11.00, 12.00, 14.30 e 15.30 (massimo 25 persone a visita). Prenotazioni lo stesso giorno di visita in biglietteria.Il Mibact ha pubblicato nei giorni scorsi la classifica dei siti monumentali più visitati del 2018. Tra musei, monumenti, siti storici, artistici e aree archeologiche statali, Villa Lante di Bagnaia spicca come il sito più visitato della Tuscia. La celebre residenza cinquecentesca è 71° nell’elenco del ministero per i B eni e le attività culturali, su una lista che conta oltre 570 opere nazionali.Sono stati 79.547 i visitatori, tra paganti e non, che hanno scelto come meta gli straordinari giardini all’italiana del parco. Villa Lante è uno dei più famosi giardini italiani manieristici del XVI secolo e la sua ideazione è attribuita a Jacopo Barozzi da Vignola. La costruzione cominciò nel 1511 ma fu portata a termine intorno al 1566 su commissione del cardinale Gianfrancesco Gambara. Tuttavia, la villa non ha acquisito questo nome se non quando, nel XVII secolo, passò nelle mani di Ippolito Lante Montefeltro della Rovere.Villa Lante si compone di due palazzine gemelle anche se costruite da proprietari diversi in differenti periodi. Fu il cardinale Gianfrancesco Gambara a dare il proprio nome alla prima. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1587, gli successe il nipote di papa Sisto V, il cardinale Alessandro Peretti di Montalto, che completò il progetto e costruì la seconda.I giardini costituiscono l’attrazione principale di Villa Lante, con i loro spettacolari giochi d’acqua, cascate e fontane.