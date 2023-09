Lunedì 25 Settembre 2023, 05:20

Inizio dell'anno pieno di tensioni all'istituto comprensivo Stradella di Nepi. Continuano infatti le polemiche del Comune nei confronti della reggente Domenica Ripepi (la scuola è una delle 12 del Viterbese ad avere un preside a mezzo servizio). "Mi riferiscono che la dirigente in reggenza - afferma il sindaco Franco Vita sui social - abba fatto delle visite nelle classi per gli auguri di buon anno ma ne ha saltate due. Poi, si è saputo che in quelle classi erano presenti due insegnanti nei cui confronti la reggente ha promosso un provvedimento disciplinare per un ritardo in entrata a scuola di qualche minuto".

Il primo cittadino continua con la sua reprimenda: "Se si fosse applicato lo stesso metodo per la reggente, che ha brillato per assenza quando era titolare allo Stradella, quale provvedimento avrebbe dovuto essere promosso nei suoi confronti? Comunque - precisa a placare i toni -- non vogliamo fare polemiche però non possiamo non denunciare un comportamento che discrimina gli alunni". Alla base della situazione per il sindaco ci sarebbe "una incompatibilità ambientale", la stessa che ha spinto il Comune a presentare ricorso al Tar contro la nomina e a disertare l'inaugurazione dell'anno scolastico. Molte le prese di posizione delle famiglie sotto il post scrtto da Vita. E tutte sono a sostegno della tesi del sindaco. "Che vergogna! poveri ragazzi e poveri noi genitori", scrive una madre.

Intanto, a Vetralla chiuso con ordinanza del sindaco l'istituto Farnese. Da oggi fino al 29 settembre la scuola superiore resterà off limits al fine di "effettuare un intervento urgente per il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza e di igiene". A chiedere al sindaco Sandrino Aquilani la firma del provvedimento è stata la Provincia di Viterbo. Nella scuola è ospitato il liceo Scientifico e il cosiddetto Cat, l'istituto tecnico Costruzioni, ambiente e territorio.