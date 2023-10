Scontro tra moto e Suv sulla Canepinense, muore un quarantenne

Scontro mortale oggi pomeriggo alle 16 sulla strada Canepinese, all'incrocio con la strada Piangoli. Una Toyota Rav4 proveniente da strada Piangoli ha urtato violentemente una moto Ducati m4 che procedeva sulla Canepinense. Il motociclista, un 41enne di Vetralla, è morto per il tremendo impatto. In ospedale per accertamenti il conducente del Suv, su cui viaggiavano cinque persone. Sul posto i carabineri e le ambulanze del 118.