Scontro auto-moto, gravissimo giovane viterbese: trasferito al policlinico Gemelli

Incidente tra un'autovettura e una motocicletta all'uscita dello svincolo autostradale di Civitavecchia nord. Un giovane viterbese di 21 anni, rimasto ferito nell'impatto tra i due nezzi, è stato trasportato in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma (con un codice rosso). Il ferito è Dario Carosi, la sua famiglia è di Bagnaia e gestice i negozi di arredamento di Mondo Convenienza. Le sue condizioni sono gravi: ha riportato un trauma toracico e una lesione alla colonna vertebrale.



L'incidente si è verificato poco prima delle 10. La moto era diretta nella città portuale quando si è scontrata con l'auto, guidata da una donna, che stava uscendo dall'autostrada. Uno scontro molto violento: il giovane è stato sbalzato dalla due ruote ed è volato a terra. Soccorso dal personale del 118, è apparso subito in condizioni molto serie. Da qui la richiesta dell'eliambulanza per il trasporto a Roma. Soccorsa anche la donna, in stato di choc, poi portata in ambulanza all'ospedale di Civitavecchia.



Il tratto di starda è stato chiuso a lungo per soccorsi e rilievi. Impegnati, oltre al 118, anche la polizia stradale e agenti del locale commissariato, oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi.

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:38



