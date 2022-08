Giovedì 11 Agosto 2022, 05:30

Santa Rosa, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni. Intanto sui biglietti per assistere al Trasporto della Macchina comodamente seduti sulle tribune: l’amministrazione Frontini ha stabilito che il costo resterà invariato rispetto all’ultimo 3 settembre di festa, ovvero il 2019. Mano al portafogli, variano dunque da un minimo di 35 a un massimo di 44 euro. Sempre 15 euro invece le sedie.

Quello di Gloria - la struttura ideata da Raffaele Ascenzi e costruita da Vincenzo Fiorillo - non sarà però l’unico ritorno: c’è anche quello del concerto di Santa Rosa, in programma il 5 settembre. Si stanno definendo i contratti, che non sono stati chiusi. Dunque di ufficiale non c’è ancora nulla, ma sembra che l’idea su cui si sta lavorando sia quella di un grande dj set. Intanto su ticketone.it prosegue la vendita per lo spettacolo di Maurizio Battista, “Tutti contro tutti 2022”, il 4 a Prato Giardino. E a proposito di Gloria, il ponteggio a San Sisto la aspetta. Fiorillo ha programmato l’assemblaggio mercoledì 24. Per le modifiche sul cambio di colore che aveva pensato Ascenzi però ormai non c’è più tempo.

Capitolo tribune, ecco i costi. I 103 posti a San Sisto, quest’anno angolo via Garibaldi, saranno venduti a 39 euro. Scendendo, si trovano le 600 sedie in piazza Fontana grande, a sostituire la tribuna: 15 euro. E si arriva alla curva Santa Rosa di piazza del Plebiscito. È divisa in settori: A (243 posti) e B (83) presentano il prezzo più elevato per via della migliore visibilità della Macchina, ovvero con 44 euro ci si gode anche l’arrivo da via Cavour. Meno onerosi i posti man mano che ci si avvicina alla Prefettura, con i settori C (183) e D (132) - quest’ultima è la curva - in vendita a 39 euro. Gli ultimi 138 del settore E sono proprio sotto il palazzo territoriale del governo: 35 euro. Sedie a 15 euro anche qui: sono sempre 600. Mentre le altre tribune in piazza Verdi e della Repubblica, con affaccio sul prolungamento del percorso in via Marconi, hanno una capienza di 453 e 323 posti, in vendita a 35 euro.

Ad occuparsi di questo aspetto della festa è la Audiotime, che dovrebbe mettere tutti in vendita nel giro di qualche giorno, comunicando a palazzo dei Priori anche i canali dove acquistare i biglietti.