San Lorenzo, in cattedrale arriva l'aperiMessa: dopo la funzione «un momento di fraternità»

di Massimo Chiaravalli

Chiamatela, se volete, "aperiMessa". Perché è così che oggi pomeriggio si chiuderanno le celebrazioni in onore di San Lorenzo martire, titolare della chiesa cattedrale della città dei Papi: celebrazione eucaristica, vespri, benedizione e aperitivo. Un’iniziativa che potrebbe fare il paio con la serata #grestparty alla discoteca Subway due anni fa, insieme al vescovo Lino Fumagalli.



La giornata è divisa in due: alle 11 si comincia con la Messa in cattedrale, alle 17,30 si conclude coni vespri e la benedizione eucaristica. Il programma però prevede una postilla: «Al termine aperitivo in seminario». Non si tratta di un esordio, però. «Ormai – fanno sapere dalla Diocesi - sono alcuni anni che in chiusura della festa di San Lorenzo si fa un aperitivo dopo la funzione in chiesa, nel cortile del seminario». Per carità, niente di mondano, come idea però non è male. «Viene fatto come momento di fraternità: ai presenti si offre qualcosa di fresco, nulla di particolare».



Nell’estate del 2016 c’era stata la serata in discoteca, con tanto di dj set e presenza del vescovo, seguendo l’indicazione di Papa Francesco che aveva parlato di una Chiesa in uscita. Si era dunque andati a contattare i giovani dove sono soliti andare i giovani, in un locale – il Subway - che appena poche settimane prima aveva ospitato gente come dj Molella, Francesco Facchinetti, Jerry Calà e Fabrizio Corona. L’iniziativa di oggi ha un sapore diverso dalla precedente, ma sui giovani potrebbe avere lo stesso appeal. Anche perché tutto sommato, per alcuni di loro, magari un aperitivo val bene una Messa.

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA