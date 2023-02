Rottami e mobili rotti tra la vegetazione, sequestrati due depositi abusivi, proprietari denunciati

Ammassi di rottami e mobili rotti tra la vegetazione, la Guardia di finanza sequestra due depositi abusivi.

Le fiamme gialle di Viterbo, nei servizi effettuati costantemente, connessi a una più ampia attività di controllo economico-finanziario del territorio, hanno predisposto un piano di monitoraggio del territorio, anche grazie al supporto della sezione aerea di Pratica di Mare.

Il piano, finalizzato a individuare siti per illecito stoccaggio di rifiuti, ha permesso di accertare che alcune aree risultavano essere utilizzate impropriamente per lo stoccaggio di scarti di materiale di varia natura. Delle vere e proprie discariche abusive a cielo aperto, su terreni non idonei e non autorizzati, riconducibili sia a imprenditori che privati cittadini.

Il materiale abbandonato, per un quantitativo di oltre 55 tonnellate, è risultato essere composto da scarti di materiale di mobilio, infissi, finestre, vasi in terra cotta, telai in metallo, avvolgibili per serrande, vetri, lastre di cemento, legname, materiale ferroso arrugginito, tubi e altro materiale vario in plastica, sacchi contenenti scarti di varia natura ecc.

Il tutto era coperto da rovi e vegetazione spontanea. Le aree sono state sequestrate e i proprietari denunciati.