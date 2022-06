Rose, cuori rossi e gialloblù: dalle urne l'ultimo appello social di Frontini e Troncarelli

Le due candidate a sindaco hanno votato. Di buon mattino Chiara Frontini (Viterbo 2020) e Alessandra Troncarelli (Pd) sono arrivate nei rispettivi seggi elettorali e hanno fissato il momento con l'immancabile foto di rito, di fatto inviando entrambe un ultimissimo messaggio agli elettori per convincerli a schierarsi dalla propria parte.

La candidata a sindaco civica e quella dem lo hanno condito sui propri profili social con cuori rossi, gialloblù e rose. Frontini ha commentato così l'immagine di lei mentre inserisce la scheda nell'urna: «Fatto. Il voto più importante della mia vita. Ma questa è la cosa meno rilevante. È il voto più importante per Viterbo». Segue cuore rosso. «Votare è un diritto - continua - e i cambiamenti più grandi si fanno qui. Buon voto!».

Troncarelli invece è partita subito con una rosa rossa per poi aggiungere: «Viterbo merita che tu scelga. Quello di oggi è un voto d’amore, perché è qui ed oggi che si decide il futuro della città», pensiero affiancato con una coppia di cuori, uno giallo e l'altro blu, come i colori di Viterbo. «Buon voto viterbesi!», e il finale è anche per lei con un ulteriore cuore rosso e l'hashtag #alessandratroncarelli.