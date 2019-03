© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un ottimo traguardo per il mondo sportivo ronciglionese. Questa volta si distingue nella Pole Dance, disciplina che unisce la ginnastica e la danza servendosi di una pertica (o palo).A brillare è stata la giovane atleta, Noemi Monaldi, classe 1993, che si è piazzata al secondo posto nelle semifinali su 14 partecipanti e quarta assoluta alle finali del campionato nazionale (categoria senior donne amatori) di Pole Sport che si sono disputati al Palatorrino di Roma.La Monaldi, atleta del metodo Polexgym di Orietta Tamantini, era nel team della palestra manzianese Gym Palace, uscita dalla competizione con ben due ori ed un argento.«Un palco enorme e due pali di ottone dell’altezza di quattro metri ciascuno ti fanno sentire minuscola, con la sensazione di dover scalare una vetta, fino a quando in esibizione la paura si trasforma in energia pura. Sono molto soddisfatta dei risultati ottenuti – ha commentato Noemi Monaldi – e soprattutto di essere riuscita a distinguermi dal punto di vista artistico, trasmettendo al pubblico il mio entusiasmo, il divertimento e la profonda passione che nutro per questo sport. In quei quattro minuti di esibizione è fondamentale trovare la giusta carica nell’emozione, senza lasciarsi sopraffare da essa, in quanto il solo sudore delle mani può compromettere tutta la performance. Ringrazio la mia coach Cristiana Bacci, il team di atlete della Gym Palace e le pole cleaner, nonché la mia compaesana Elisabetta Ortenzi per la realizzazione del bellissimo completo da gara»«“Ronciglione raggiunge un altro importante traguardo sportivo grazie ad una giovane atleta che si cimenta in una disciplina ancora poco conosciuta, ma molto affascinante ed impegnativa» ha commentato l’assessore allo Sport, Sesto Aramini Vettori.