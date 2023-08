Risse, lesioni e armi: in carcere capo ultras della Viterbese

Risse, lesioni e armi, in carcere uno dei capi ultras della Viterbese,. Giuseppe Cianchi. Il quarantenne del capoluogo ieri sera è stato arrestato dalla Squadra mobile: su di lui pendeva un provvedimento di carcerazione, per l’espiazione di alcune condanne passate in giudicato.

Condanne legate per lo più a reati contro la persona, lale sostanze stupefacenti e al possesso di armi. La misura cautaelare è staata emessa dalla Procura, scaturita da una sentenza del Tribunale di Roma, poi confermata dalla Corte d’Appello e divenuta definitiva nell’aprile del 2022.

La misura è stata poi assorbita in un ulteriore provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emessa dalla Procura viterbese, nel gennaio di quest’anno. Cianchi dovrà scontare un anno e 8 mesi di reclusione.

Al momento è detenuto a Mammagialla.