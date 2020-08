Riapertura della ferrovia Civitavecchia-Orte, il progetto del Comitato fa passi in avanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comitato per la riapertura della ferrovia Civitavecchia Capranica Sutri Orte e per lo sviluppo economico della Tuscia, in adesione al bando pubblicato, ha presentato uno studio di fattibilità alla struttura di missione di Investitalia costituita presso la Presidenza del consigli dei ministri.«A causa dei tempi troppo stretti per la presentazione alla Investitalia e delle lungaggini burocratiche degli enti locali - spiega il comitato, presieduto da Raimondo Chiricozzi -, non è stato possibile farla conoscere a tutti gli enti interessati alla riapertura per ottenere la loro partecipazione. E’ stata comunque sottoscritta da Comuni quali Civitavecchia, Gallese e Ronciglione e da moltissime associazioni ferroviarie culturali e della mobilità».Lo studio prevede la riapertura della trasversale ferroviaria Civitavecchia-Orte, via Capranica, da destinare al servizio dei traffici portuali, sia merci che passeggeri generati dal Porto di Civitavecchia o verso di esso, ma anche a corredo dell’offerta di trasporto pubblico locale, realizzando, al contempo, un’efficace connessione con il resto della rete ferroviaria e l’alleggerimento del nodo di Roma. Sono stati sottolineati gli aspetti riguardanti i vantaggi ambientali e quindi sanitari della modalità ferroviaria di trasporto, rispetto quella stradale e l’indispensabilità per il riequilibrio del territorio e lo sviluppo economico. Sottolineato altresì il riconoscimento dell’importanza, della riapertura della ferrovia, fatto dalla Unione Europea, che ne ha finanziato la riprogettazione, in quota parte con la Regione Lazio, l’Interporto Centro Italia di Orte e l’Autorità di sistema portuale di Civitavecchia.Lo studio del comitato per la riapertura della ferrovia Civitavecchia Capranica Orte, pur non essendo stato inserito tra i vincitori del bando, è stato valutato dalla struttura di missione governativa meritevole di approfondimento, cosa che avverrà nei prossimi giorni in apposite riunioni alle quali è stato invitato il comitato.