Rai, niente segnale nella bassa Tuscia

Canali Rai oscurati, a causa del maltempo o di un guasto improvviso.

A farne le spese gli utenti dalla bassa Tuscia. Il segnale è scomparso dalla mattinana dai televisori di tutti quelli che hanno le antenne rivolte verso i ripetitori della tv, installati nella zona del monti Cimini, e abitano nei comuni di Civita Castellana, Fabrica di Roma, Nepi, Castel Sant'Elia, Corchiano, Vallerano e Vignanello. Non è da escludere che siano stati coinvolti nel disagio anche residenti di altre zone. Per tentare di superare l'inconveniente molte le chiamate agli antennisti, che hanno poi spiegato i motivi; non resta che aspettare la riparazione da parte dei tecnici Rai per riprendere la normale visione di tutti i canali. © RIPRODUZIONE RISERVATA