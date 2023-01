Black Out-Vite sospese, stasera in tv la terza puntata della serie con Alessandro Preziosi: trama e cast

Black Out - Vite sospese, torna stasera in tv, lunedì 30 gennaio dalle 21.25 su Rai1, la terza puntata (di quattro) della serie interpretata dal cast capeggiato da Alessandro Preziosi. Successo per il nuovo mistery-drama ambientato in alta quota tra scenari mozzafiato, suspence e sentimenti nel piccolo ed esclusivo polo sciistico nella Valle del Vanoi, in Trentino. Black Out - Vite Sospese ha conquistato 4 milioni 137 mila spettatori e il 21% di share, allla prima puntata e anche la seconda non è stata da meno.

La trama - Max è stato ritrovato morto nella sua auto: qualcuno lo ha ucciso, ma molto probabilmente non Giovanni, come si poteva invece pensare in un primo momento. Gli ospiti del resort sono sconvolti: la paura è che tra loro ci sia un killer. Per alleviare la tensione, dovuta anche alle scarse risorse di cibo e carburante, Giovanni prende in mano la situazione e suggerisce a tutti di iniziare a perquisire le case del villaggio rimaste disabitate. Durante la ricognizione in una baita, Lorenzo trova una pistola e la nasconde. Quando sente che sul cadavere di Max è stata trovata una foto che apparteneva a Giorgio, si convince che sia lui l’assassino e va ad affrontarlo. Lorenzo a questo punto è pronto a vendicare Max uccidendo Giorgio. Soltanto l’intervento di Anita scongiura lo scontro. Giorgio viene comunque chiuso in hotel, anche se successivamente sua nipote Petra lo libera.

Il cast

“Blackout – Vite sospese” è una serie televisiva diretta da Riccardo Donna, che vanta un cast eccezionale: Il cast Il cast: Alessandro Preziosi è Giovanni Lo Bianco, Rike Schmid è Claudia Schneider, Marco Rossetti è Marco Raimondi, Aurora Ruffino è Lidia Ercoli, Mickaël Lumière è Karim, Caterina Shulha è Irene, Juju Di Domenico è Anita Raimondi, Federico Russo è Riccardo Lo Bianco, Riccardo Maria Manera è Lorenzo Zanin. Massimo Mesciulam è Giorgio, Giorgio Caputo è Ruggero Volturno, Magdalena Grochowska è Sarah Zanin, Maria Roveran è Petra Zanin, Veronica Urban è Silvia, Alessandro Riceci è Umberto, Maurizio Fanin è Andrea, Eugenio Franceschini è Luca, Fabio Sartor è Max Zanin