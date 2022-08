Vento, pioggia e fulmini: violento temporale su Frosinone, black out in centro

Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio di oggi, domenica 28 agosto, su Frosinone. Forte vento, pioggia copiosa e fulmini hanno imperversato per circa un'ora. A causa del maltempo si è verificato anche un black out elettrico nella zona del centro storico alto che si è risolto dopo le 18, ma poi si è nuovamente verificato poiché sono in corso interventi di ripristino da parte dei tecnici.

Disagi per il traffico e per gli allagamenti che si sono verificati. Problemi con il maltempo anche a Ferentino.