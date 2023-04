Ragazza minaccia di tagliarsi la gola, salvata dai carabinieri

Una discussione in famiglia ha rischiato di finire in tragedia. Se così non è stato, lo si deve al sangue freddo e alle capacità dei carabinieri che sono riusciti a salvare una ragazza che minacciava di uccidersi.

Il dramma è avvenuto ieri mattina all’alba a Tuscania. La protagonista è una ragazza di 25 anni. Lei vive con i genitori e ieri intorno alle 6 ha avuto con loro una brutta discussione. Non si conoscono le cause della lite, ma molto probabilmente erano problemi vecchi, che si trascinavano da tempo e la facevano soffrire molto: questo, appunto, si può immaginare dalla sua reazione.

La ragazza, infatti, al culmine della lite, ha preso un grosso coltello dalla cucina ed è corsa fuori, per strada, minacciando di togliersi la vita. I familiari hanno cercato di farla ragionare, ma la situazione è solo peggiorata: lei ha detto che, piuttosto, si sarebbe tagliata la gola. Per fortuna i genitori hanno avuto il buonsenso di non perdere tempo e chiedere subito aiuto.

Una telefonata al 112 e sul posto, nel giro di pochi minuti, si è precipitata una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Tuscania. I militari si sono trovati di fronte a un scena drammatica: con la ragazza, in strada, con il coltello in mano e in forte stato di agitazione. Qualsiasi mossa sbagliata avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Ma i carabinieri sono riusciti, pian piano, a dialogare con lei e a farla calmare. Tanto che alla fine la ragazza ha consegnato spontaneamente il coltello.

Sul posto, intanto, era intervenuta anche un’ambulanza del 118: il personale sanitario l’ha presa in consegna e l’ha trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle, dov’è stata ricoverata in osservazione. Sono in corso accertamenti per ricostruire che cosa abbia scatenato il tentato suicidio.