Claudio Cesaris, il 68enne arrestato per l'omicidio del professore della Tuscia Dario Angeletti, ha confessato. Angeletti era stato trovato morto martedì in auto in un parcheggio a Tarquinia, in un parcheggio. «Sono stato io a sparare» avrebbe detto l'uomo.

Omicidio Angeletti, arrestato Cesaris accusato di aver ucciso il professore