Omicidio Angeletti a Tarquinia, Cesaris confessa: «Ho sparato io, è stato un gesto folle»

Sì alla misura cautelare dell'arresto in carcere per Claudio Cesaris, il 68enne accusato di aver ucciso martedì pomeriggio Dario Angeletti, docente dell'Unitus, alle Saline di Tarquinia. L'uomo ha ammesso, davanti al Gip del tribunale di Viterbo, di aver sparato al professore. «E' stato un gesto di follia, ma solo perché avevo con me la pistola. Non c'è stata premeditazione, non l'ho seguito quel giorno nè in quelli precedenti», ha detto al giudice.

L'ex dipendente dell'università di Pavia, venuto nella Tuscia per seguire la ricercatrice 39enne di cui si era invaghito, è accusato di omicidio volontario: secondo l'accusa, aveva un forte odio contro il docente dell’Unitus che era diventato collega della donna. Con lui, sembra, si era confidata parlandogli della paura che aveva di Cesaris.

Cesaris si trova ancora nel reparto detentivo di Belcolle in attesa di essere trasferito in carcere.