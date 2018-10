Torna a perseguitare la ex convivente: stalker arrestato per la seconda volta

Ultimo aggiornamento: 19:20

Gli agenti di polizia del commissariato di Tarquinia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a un 45enne della provincia di Grosseto, già noto alle forze dell'ordine. Il provvedimento restrittivo scaturisce da una indagine iniziata dopo la denuncia presentata dalla sua ex convivente, residente nella cittadina balneare, in cui riferiva tutta una serie di atti persecutori e vessatori. Iiniziati quando la donna aveva deciso di interrompere la loro relazione sentimentale,fino a subìre una aggressione a seguito della quale l’uomo era stato già arrestato nel 2016.Ripresa la relazione sentimentale la stessa si era poi conclusa nell’estate di quest’anno quando l’uomo aveva ripreso il suo atteggiamento violento. Ma lui non si rassegnava e continuava a mettere in essere i propri comportamenti ossessivi nei confronti della ex convivente, tempestandola di telefonate e messaggi contenenti ingiurie e minacce. Fino all’episodio più grave, quando aggrediva la donna nei pressi del portone di casa insultandola e colpendola violentemente.L'arrestato, in una sua precedente relazione, era stato già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento da parte del Questore di Grosseto. Esaminati gli atti degli agenti di Tarquinia, diretti da Daniele Manganaro, il Gip del tribunale di Civitavecchia ha emesso a carico del 45enne il nuovo provvedimento restrittivo. L’uomo, sottoposto gli arresti domiciliari, non potrà allontanarsi dalla propria abitazione senza autorizzazione del giudice. E non potrà comunicare in ogni modo con la persona offesa.