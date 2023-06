Lunedì 5 Giugno 2023, 05:55

Chi va e chi viene, è già tempo di porte girevoli alla Viterbese. L'attuale direttore sportivo Carlo Musa potrebbe infatti approdare al Latina. Dopo il buon campionato appena disputato, terminato con l'eliminazione ai play-off promozione di Serie C da parte del Monopoli, la squadra pontina sta riorganizzando il proprio staff societario vista della prossima stagione e tra i papabili nuovi direttori sportivi c'è anche Musa.

Classe 1990, nonostante la sua giovane età, Carlo Musa ha già avuto esperienze importanti con Teramo, Avellino e Lupa Roma ed anche a Viterbo ha svolto un buon lavoro. Arrivato infatti il 20 gennaio, ad una decina di giorni dalla chiusura del calciomercato di riparazione invernale, ha comunque portato dei buoni rinforzi. In questi giorni per la Viterbese potrebbe anche arrivare ad una svolta la questione relativa al nuovo allenatore, visto che Sandro Pochesci potrebbe incontrarsi con il presidente Marco Romano per comunicare la sua decisione di accettare o meno la panchina gialloblù in vista della prossima stagione in Serie D.

Dopo un primo incontro con il numero uno di via della Palazzina, il tecnico capitolino aveva preso tempo chiedendo informazioni su quelli che sarebbero stati i programmi della società gialloblù in vista della prossima stagione. È chiaro che Pochesci accetterebbe di tornare a Viterbo solamente se il sodalizio di via della Palazzina costruirebbe una squadra per disputare un campionato di Serie D di vertice. In questo caso il tecnico, che ha già allenato la Viterbese in Serie C2 nella stagione 2005-06, potrebbe anche portare qualche giocatore si è già allenato in precedenza.

La squadra si ritroverà domani per continuare ad allenarsi, la società ha ancora tempo fino al 20 giugno per pagare le mensilità arretrate. Per quanto riguarda l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D, la Lega Nazionale Dilettanti non ha ancora comunicato quale sarà la data limite, anche se come tutti gli anni la domanda dovrà essere presentata grossomodo entro la metà di luglio.

In vista della prossima stagione, potrebbero restare anche alcuni giocatori di esperienza che hanno già indossato la maglia giallo blu nella stagione appena conclusa. Tra di loro potrebbero esserci l'attaccante Alessandro Marotta è l'esterno di centrocampo Daniel Semenzato. È chiaro che, anche in questo caso, molto dipenderà da quelli che saranno i programmi della società ed anche dalla proposta che verrà formulata ai singoli giocatori.