Pattinaggio, la viterbese Ludovica Delfino è campionessa europea

di Massimo Chiaravalli

Pianoscarano sul tetto d’Europa. Dopo il titolo italiano di pattinaggio conquistato appena un mese fa, la viterbese Ludovica Delfino ha vinto anche quello europeo: oggi pomeriggio a Lleida, in Spagna, ha messo in fila tutti gli avversari grazie a una esibizione senza la minima sbavatura.



Un bel regalo di compleanno, con una coppa e un bel tricolore però al posto della torta: festeggerà 22 anni tra pochissimi giorni. Delfino (prima a sinistra nella foto), atleta della Star Roller club, ha vinto nella categoria quartetti di pattinaggio artistico a rotelle insieme ai compagni del quartetto Nèovis: Francesca Carella, Alessandro Spigai e Daniele Tessaro, loro della Sport Academy Valle dei Casali di Roma.



Hanno scelto il tema del bullismo per puntare all’oro, lo stesso che avevano proposto in occasione dei campionati italiani. “L’inizio della fine”, questo il titolo, ha conquistato i giudici, che hanno tributato alla squadra punteggi tutti superiori al 9, sfiorando anche il 10. E alla fine davanti a loro si sono dovuti arrendere anche i portoghesi The Project e gli spagnoli Foment Cardoni, finiti sui gradini più bassi del podio, e le altre dieci squadre in gara.



Ludovica Delfino - orgoglio sportivo della città dei Papi e di Pianoscarano - è giovanissima ma si allena da quando aveva 4 anni, seguita nei primi passi da Elisa Cascioli, Martina ed Elena Tosini della società viterbese. Il titolo europeo non è comunque l’unico successo della trasferta spagnola: già ieri nella categoria piccoli gruppi Delfino aveva ottenuto la medaglia di bronzo con il Roma Roller team, con un’esibizione tributo al genio di Leonardo da Vinci.



Adesso resta l’ultima tappa, l'ultima fatica, a coronamento di un percorso finora perfetto: il campionato del mondo. L’appuntamento è a fine estate, in Francia.

Sabato 28 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:59



