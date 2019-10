Viterbo, morto "Rocky Giraldi", l'attore che recitò al fianco del Monnezza: la sua moto travolta da un'auto

Sui social gira già la foto ricordo di lui piccolissimo, Rocky Giraldi, che sorride accanto all' ispettore Nico Giraldi, ovvero Tomas Milian. Aveva compiuto 46 anni solo pochi giorni fa Paco Fabrini, il motociclista morto stanotte a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Il suo motorino è stato letteralmente travolto da un'auto che dopo l'impatto si è allontanata (il conducente si è poi costituito in mattinata). Ma per Paco non c'è stato nulla da fare. Chi era Fabrini? Era romano ma da tempo si era trasferito e viveva a Ronciglione dove faceva il cuoco. Figlio della costumista e attrice Alessandra Cardini, meglio conosciuta come Sandra, ovvero la sorella del Gobbo nel film "Roma a mano armata". Paco aveva un rapporto speciale con l'attore del Monnezza, morto due anni fa, anche quando si ritirò dalle scene.

Ultimo aggiornamento: 13:06

