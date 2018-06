Orte, si taglia la mano con una falce. Trasferito e operato all'ospedale San Camillo

di Ugo Baldi

Ancora un incidente sul lavoro in agricoltura. Un agricoltore di settanta anni si è tagliato una mano con la falce, questa mattina a Orte. L'espiodio è avvenuto in azienda agricola, in località Castel Bagnolo.



Da una prima ricostruzione, sembra che l'anziano sia scivolato da una scarpata e, nella caduta, la falce con cui stava effettuando dei lavori gli ha tagliato parte dell'arto. Subito soccorso da chi era nelle vicinanze, per l'uomo è scattato l'allarme da parte dei soccorritori.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno deciso per un trasporto d'urgenza, in eliambulanza, all'ospedale San Camillo di Roma. Qui il settantenne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sono poi stati allertati anche i carabinieri di Orte, che hanno effettuato un sopralluogo nel luogo dell'incidente per accertare la dinamica dell’incidente.

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA