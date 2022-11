Lunedì 7 Novembre 2022, 03:45

Evoluzione positiva di un trauma al ginocchio. E’ tornato sul ring Luca Ortenzi, 33 anni, ed ha vinto il titolo europeo sotto la sigla dell' Ibf sabato sera al palasport di Guidonia dopo due interventi chirurgici all’ospedale di Belcolle a Viterbo effettuati presso l’unità operativa di chirurgia del ginocchio e traumatologia dello sport diretto dal professor Carlo Gigli.

Non è un miracolo ma poco ci manca anche perché la boxe richiede una forma fisica perfetta e soprattutto il movimento delle gambe è un articolazione basilare per i gesti atletici a cui viene sottoposto l’atleta nel corso della preparazione e del match . “Ha subito una importante frattura la ginocchio – ha spiegato Carlo Gigli – e per due volte è stato sottoposto ad un interventi che sono perfettamente riusciti e gli hanno permesso di tornare ad allenarsi e conquistare il titolo europeo. E’ stata una grande soddisfazione per me e l’equipe che lo abbiamo seguito nel percorso di recupero e per aver raggiunto insieme a lui questo importante traguardo. All’annuncio del verdetto abbiamo esultato insieme al ragazzo. Io era sotto il ring e non nascondo che c’è stata tanta emozione sia durante il match che al termine”.

Naturalmente appena sceso dal quadrato Ortenzi ha abbracciato Gigli. “ E’ stato un momento ancora più coinvolgente – ha detto ancora il chirurgo ortopedico – perché conosco i sacrifici e l’impegno che Luca che ha messo per arrivare a salire sul podio europeo”. Per la cronaca, Luca D’Ortenzi è il nuovo Campione Internazionale Ibf dei Pesi Massimi Leggeri. Sul ring del Palasport comunale di Guidonia Montecelio il pugile ribattezzato il “Gentleman del Ring” ha battuto ai punti l’avversario francese Eddy Lacrosse con un verdetto unanime della giuria (97-93; 96-94 e 96-94).