Domenica 19 Dicembre 2021, 05:45

Si è svolta ieri a Civitavecchia, nel polo universitario di Unitus, la cerimonia di addio al professor Dario Angeletti, il biologo ucciso all’interno della sua auto alle Saline di Tarquinia. Anche se la cerimonia era strettamente in forma privata hanno partecipato diversi docenti, personale universitario, familiari, studenti e amici del prof.

Come già detto, la cerimonia si è svolta in un luogo a lui caro, ovvero il dipartimento di scienze ecologiche e biologiche del polo universitario di Civitavecchia, in piazza Giuseppe Verdi.

Non ha voluto mancare il rettore Stefano Ubertini che ha ricordato il docente con queste parole: “Condividevamo tutto, gioie, frustrazioni, cose belle e non, birre e sigarette”. Tanti hanno ricordato il suo amore per la musica e per il mare: “Dario mancherà a tutti”.