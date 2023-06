Omaggio alla pallaovale viterbese: "70 più uno - 1952-2023 La storia del Rugby Viterbo"

Settant'anni costituiscono un traguardo significativo, quello che ha raggiunto e superato l'Union Rugby Viterbo.

Non poteva dunque mancare una pubblicazione celebrativa come quella che l'autore Massimiliano Mascolo ha curato con attenzione fin nel minimo dettaglio, citando oltre duemila protagonisti che hanno scritto giorno per giorno la storia della compagine neroverde.

Tantissime immagini d'epoca, tutti i campionati, tutti i risultati e sostanzialmente tutti i protagonisti sono raccolti in un volume di pregio, con copertina cartonata, che gli appassionati della palla ovale e non solo debbono avere nella propria biblioteca.