Domenica 24 Settembre 2023, 05:20

È aperto il cantiere Viterbo. Un monte investimenti che sfonda i 100 milioni di euro - quasi tutti già appaltati o al via - che disegneranno i lineamenti della nuova città dei Papi. Piazze, impianti sportivi, scuole, mura civiche, verde, edifici storici, parcheggi: tra Pnrr, che da solo vale 80 milioni, Vetus Urbs, asfaltature e Fesr si arriva tranquillamente alla tripla cifra. «E poi ci sarebbe anche il Giubileo, ma questa è un’altra storia», chiarisce subito Emanuele Aronne, assessore all’urbanistica.

La lista dei lavori è più lunga di quella della spesa. Aronne mette in fila interventi, tempi e cifre partendo da Bagnaia. «La prossima settimana - dice consegneremo il cantiere per la riqualificazione di piazza XX Settembre, per 334mila euro». Sul capoluogo arriva subito la notizia che il quartiere attende da dieci anni. «Sono stati aggiudicati i lavori sulla Boat, la scuola a Santa Barbara: si riparte in questi giorni». Una struttura con una storia travagliatissima: partita, bloccata, contenziosi, stop. Altra storia via Matteotti, dove il finanziamento complessivo è di 850mila euro. «È terminata la parte di via San Bonaventura, che serviva come via di fuga per Santa Rosa. Ora si va verso la porta, con la riqualificazione di piazza della Rocca». Cosa che interessa molto gli ambulanti, perché si lega al ritorno in centro del mercato del sabato.



SPORT

Quattro salti sullo sport, a cominciare dallo stadio Rocchi appena ripreso dalla Viterbese. «Il progetto esecutivo è stato presentato - spiega Aronne - e va appaltato entro dicembre. Ma si potrà giocare: i lavori sono sulle tribune, le faremo una per volta senza pregiudicare il campionato». Tornando in zona Santa Barbara tocca agli altri impianti: campo scuola, baseball, rugby, bocce. «Abbiamo fatti una riunione con la società, la settimana prossima ci sarà la consegna del cantiere. C’è un finanziamento di 2 milioni del 2018, lo abbiamo aggiudicato in un anno». Riqualificazione spogliatoi, efficientamento energetico, c’è un po’ di tutto. «Ci vorrà circa un anno: le diverse discipline si presteranno i rispettivi spogliatoi man mano che procederanno i lavori, per ridurre i disagi». Ancora: piscina e palazzetto, rispettivamente 1,5 e 1 milione: appalti in corso per la riqualificazione energetica.

CENTRO STORICO

Intanto si prosegue con la passeggiata intorno alle mura. Il tratto prima a Porta Romana è quasi terminato. «Poi, invece di andare verso le Fortezze, visto che c’è un parcheggio e il Natale si avvicina, ripartiamo da porta Fiorentina verso il passaggio a livello. Sono 3,1 milioni, per fare il giro delle mura servirà un anno: alla fine sarà un percorso per correre, andare in bici, avremo l’illuminazione artistica delle mura e su ogni torre ci sarà il suo nome. È un bel progetto». Sempre zona centro: aggiudicato l’intervento su torre Bacarozza tra Valle Faul e il Carmine, alle Fortezze nascerà un teatro all’aperto. Piazza Crispi verrà rifatta: «Ci sarà la pietra insieme agli alberi, diventerà un incrocio. L’intervento vale 3,1 milioni». Infine, i 700mila per il palazzo dei Podestà, che si affaccia su piazza del Plebiscito. «Si stanno montando i ponteggi: con 700mila euro rifaremo facciate, infissi e interni per la parte energetica. Sulla piazza - continua l’assessore - dopo il primo intervento con i sampietrini il secondo sarà in lastricato».

Di carne al fuoco ce n’è ancora moltissima. Qualche esempio? Le piste ciclabili (1,3 milioni, una realizzata, una seconda è al via dalle terme a Valle Faul), bike sharing (286mila euro, box a Valle Faul, Porta Fiorentina, Carmine, Porta Romana), museo civico e dei portici (sul primo si attende la Soprintendenza, sul secondo appalto a breve), parchi urbani (a Santa Lucia e al Salamaro), parcheggi (tribunale, viale Trento, Santa Barbara davanti ai campi sportivi, Carmine e Pilastro) e scuole.

MUSICA

Qui arriva la chicca. «Sulla De Amicis è stato portato a termine il primo lotto, alla Tecchi i lavori per 1,5 milioni sono aggiudicati. Ma qui non torneranno gli studenti, trasferiti davanti alla De Amicis. L’idea dell’assessore Antoniozzi, che sposo appieno, e farci la casa della musica dove troveranno spazio associazioni e scuole. Sarà un vero e proprio palazzo della musica». Infine l’intervento corposissimo all’ex tribunale di piazza Fontana Grande. «Lavori già appaltati per 4,1 milioni. Ci porteremo gli uffici tecnici: ambiente, urbanistica e lavori pubblici. «Abbiamo appaltato quasi tutto. Gli uffici sono stati bravissimi - conclude Aronne - abbiamo fatto un’operazione miracolosa».