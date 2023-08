Tempesta Rea colpisce la costa viterbese: forte vento e mare agitato

Forte vento di Libeccio fino a 80km/h e mare agitato. Non c’è più nessuno sulle spiagge del litorale, in queste ore l’ondata di maltempo sta perversando la costa. La Guardia costiera e la Polizia locale di Montalto di Castro nella serata di ieri hanno consigliato a tutti i rimessaggi di mettere in sicurezza le imbarcazioni, tirandole anche a secco. Dalla mattinata di oggi stanno pattugliando il litorale per monitorare la situazione, in costante contatto con la sala operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

È la prima grande mareggiata di questa stagione balneare caratterizzata principalmente da mare calmo e alte temperature. In una notte il fronte caldo con il fronte freddo si sono scontrati generando una tempesta denominata Rea dai meteorologi, che tende a peggiorare in serata con venti molto forti e un moto ondoso agitato. Vista la situazione di pericolo la Guardia costiera sconsiglia di non entrare in acqua per non mettere in pericolo la propria sicurezza e quella dei soccorritori.