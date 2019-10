Nuova piazza di spaccio in città, i cani dei carabinieri trovano la droga nascosta al parco pubblico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova piazza di spaccio a Viterbo, operazione dei carabinieri con l'impiego delle unità cinofile. Trovata la droga nascosta nei giardini.I nuovi controlli per la repressione del traffico di stupefacenti ha visto lo scorso sabato i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo impegnati in un servizio straordinario. Obiettivi, i giardini di via Polidori e nel centro storico, in particolare piazza della Repubblica, largo Marconi, via Cairoli e piazza Martiri d’Ungheria. Impegnati nell’operazione anche i carabinieri delle unità cinofile di Roma.Da tempi il parco comunale di via Polidori è meta fissa di spacciatori e consumatori. Qui i militari hanno sequestrato circa 30 grammi di hashish e 5 di marijuana già in dosi, nascosti tra la vegetazione e trovati dai cani. Nel servizio è stato fermato un nigeriano trovato con 13 grammi di marijuana. Nelle vie del centro invece i carabinieri hanno sorpreso due uomini, uno minore, trovati con una dose di hashish e una di marijuana, per cui saranno segnalati alla prefettura.Diverse le autovetture ispezionate e alcuni esercizi pubblici, bar e alimentari del quartiere San Faustino e del centro. «Il servizio è stato predisposto allo scopo di reprimere le azioni di spaccio in prossimità di parchi e centri di aggregazione. Importante - spiegano gli inquirenti - è stata la collaborazione della popolazione e degli esercenti che hanno contribuito a individuare gli obiettivi».