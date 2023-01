Nepi, incendio dei cassonnetti per i botti: scuola danneggiata,l'ira del sindaco Vita

Paura a Nepi per un incendio, certamente di origine dolosa, che si è sviluppato nel pomeriggio da alcuni cassonetti dell’immondizia, posti nel piazzale che divide la scuole elementari e il Comune. Nell’edificio scolastico due finestre in legno sono andate distrutte, una parte del pavimento si è rialzato per il calore e una parete è stata ricoperta dal fumo.

Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tanta è stata anche la paura da parte dei residenti del centro storico. Sul posto sono intervenuti prima gli uomini della polizia locale, appena è scattato l’allarme, e poi una squadra del vigili del fuoco. Sul posto anche il sindaco Franco Vita e alcuni amministratori comunali.

Furioso il primo cittadino. «Se verrà riconosciuto l’autore del gesto non ci saranno sconti. Ho l’impressione che si sia trattato di una ragazzata, perché ho il sospetto che qualcuno abbia gettato dei raudi nei cassonetti, ma chi ha sbagliato pagherà».