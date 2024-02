«Morite con gravi sofferenze almeno avremo soddisfazione», lettera anonima alla sindaca Frontini

«“Bastarda figlia di zoccola, morite con gravi sofferenze almeno avremmo una sostanziale soddisfazione”. Nei giorni scorsi ho ricevuto questa lettera anonima, che ho provveduto a consegnare alle autorità competenti per tutte le azioni necessarie. Un ulteriore episodio a pochi giorni di distanza dalla “performance artistica” notturna sulla mia auto»: minacce e insulti nella missiva recapitata alla sindaca Chiara Frontini.

E' lei stessa a riferire dell'accaduto: «E’ tutto riconducibile all’opera di un sistema vecchio ancorato al passato - dice - che sta reagendo contro la nostra amministrazione che ha fatto della legalità, della trasparenza, della progettualità, della passione per la comunità locale, le linee guida del proprio impegno civico? Ad oggi non posso affermarlo con certezza ma gli accadimenti degli ultimi mesi e degli ultimi giorni mi inducono a non poterlo escludere».

La sindaca lancia comunque un messaggio agli autori del gesto: «Quello che so per certo è che questi atti di disturbo non ci fermeranno, noi andremo avanti per il profondo rispetto di quanti hanno votato con convinzione per il cambiamento».